La grande majorité des Fribourgeois dit se sentir en «bonne santé»

Keystone-SDA

La grande majorité des Fribourgeoises et Fribourgeois se sent en "bonne santé". Le constat ressort du cinquième rapport cantonal publié jeudi et portant sur la population âgée de 15 ans et plus. La santé mentale y est mentionnée comme l'un des enjeux majeurs.

(Keystone-ATS) Globalement, si la population se sent très majoritairement (83,9%) en bonne santé, l’état de santé auto-évalué est plus faible chez les personnes âgées et celles en situation financière difficile, a indiqué la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Il est plus fort chez les individus avec un niveau de formation élevé.

En 2022, la population fribourgeoise a effectué en moyenne 9,4 consultations ambulatoires. C’est moins que la moyenne suisse (10,5). Comme dans d’autres cantons romands, Fribourg présente une proportion supérieure à la moyenne suisse de personnes vivant sans se préoccuper particulièrement de leur santé.

Fruits et légumes

Selon le rapport, 65,6% de la population souffre de troubles physiques tels que maux de dos, insomnies et faiblesse générale. Un taux supérieur à la moyenne nationale de 59,1%. Contrairement à la tendance observée sur le plan suisse, l’âge n’est pas un facteur déterminant à Fribourg, constate le communiqué.

Les troubles les plus fréquents sont les douleurs dorsales ou rénales, le sentiment de faiblesse et les troubles du sommeil, ces derniers touchant près d’un tiers de la population. Au-delà, 58,1% des Fribourgeois font attention à leur alimentation, c’est moins que la moyenne nationale (70,8%).

La consommation de fruits et de légumes reste toutefois supérieure à Fribourg au regard de la moyenne suisse. Depuis 2002, l’activité physique est en augmentation, surtout parmi les personnes de plus de 65 ans. Pour cette classe d’âge, le taux de personnes actives est passé de 41,4% en 2002 à 64,9 % en 2022.

Santé mentale

De manière générale, et pour tous les âges, 69,1% des personnes ont une activité physique suffisante pour la santé, c’est moins que le niveau suisse (76%). Le taux d’hospitalisation en soins aigus est plus bas dans le canton (135 cas pour 1000 résidents) qu’en Suisse (142). Depuis 2012, il est en baisse, comme dans le pays.

En ce qui concerne la santé mentale, 23% de la population souffre de détresse psychologique, une proportion stable depuis 2006, mais supérieure à la moyenne nationale (17,8% en 2022). Les niveaux d’énergie et de vitalité faibles concernent 35,2% des personnes, et 38,8% présentent des symptômes de dépression modérés à sévères.

Les jeunes classes d’âge signalent être plus affectées par des symptômes modérés à sévères de dépression que les 65 ans et plus. De plus, 8,9% ont eu des pensées suicidaires dans les deux semaines précédant l’enquête, un chiffre en hausse depuis 2012 (7,1%) et légèrement supérieur à la moyenne nationale (8,4%).

Etat des lieux

Les jeunes femmes de 15 à 19 ans sont spécifiquement touchées, notent encore les services du conseiller d’Etat Philippe Demierre dans leur résumé de la situation. Enfin, 7,6% de la population fribourgeoise affiche un diagnostic médical de dépression. C’est 3,4 points de pourcentage de plus qu’en 2017.

Pour ce qui est de l’usage des écrans, 7,7% de la population déclare un usage problématique. Le taux atteint 20,8% chez les 15-24 ans. Plus loin, si le rapport constate une augmentation, le recours à l’hospitalisation en psychiatrie reste plus faible dans le canton de Fribourg qu’en Suisse.

Ainsi, le taux d’hospitalisation pour 1000 habitants est passé de 8,1 en 2017 à 8,6 en 2022. Au niveau national, pour la même période, le coefficient a grimpé de 9 hospitalisations pour 1000 habitants à 9,3. La santé mentale est déjà reconnue comme un «enjeu majeur» de santé publique dans le canton et «reste une priorité».

Réalisé sur mandat du canton de Fribourg, principalement sur les données de l’Enquête suisse sur la santé 2022, le rapport propose un état des lieux complet de l’état de santé de la population fribourgeoise, de ses comportements en matière de santé et des conditions de vie et de travail pouvant influer sur la santé.