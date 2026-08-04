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La hausse des prix de l’AG sera moins forte qu’annoncé

Keystone-SDA

L'abonnement général de 2e classe pour adultes subira, dès le 13 décembre, une hausse de prix moins importante qu'annoncé. Suite à des discussions avec le Surveillant des prix, le secteur réduit de 100 francs la hausse de prix prévue, a annoncé Alliance Swisspass.

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(Keystone-ATS) Ainsi, un abonnement général de 2e classe coûtera désormais 4095 francs au lieu de 4195, et celui de 1re classe 6770 francs au lieu de 6850, a annoncé mardi Alliance Swisspass.

L’abonnement demi-tarif pour adultes subira une hausse de cinq francs. Le bonus lié aux forfaits de crédit du demi-tarif Plus reste inchangé. Pour les enfants, les adolescents et les familles, les prix n’augmenteront pas ou très peu.

Selon le communiqué, l’augmentation moyenne des tarifs s’élève donc à 3,6% au lieu des 3,9% annoncés précédemment. Les réseaux régionaux de transports publics fixent eux-mêmes leurs ajustements tarifaires de manière autonome.

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