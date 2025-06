La HES-SO Valais-Wallis se rapproche des populations de montagne

Keystone-SDA

Les dynamiques sociales, économiques et culturelles propres aux populations alpines doivent être mieux connues. Un partenariat stratégique entre la HES-SO Valais-Wallis et le Centre Régional d’Etudes des Populations Alpines (CREPA) doit développer des projets interdisciplinaires consacrés aux défis des régions de montagne, via des échanges renforcés entre chercheurs.

1 minute

(Keystone-ATS) La Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) Valais-Wallis et le CREPA ont officialisé leur collaboration par la signature d’une convention, indique la HES-SO mercredi dans un communiqué. Tous deux collaborent déjà depuis une vingtaine d’années.

La convention entend étendre cette coopération à l’ensemble des domaines d’enseignement et de recherche de l’institution. Basé à Sembrancher, le CREPA s’est donné pour mission de documenter, analyser et transmettre les connaissances relatives aux sociétés alpines, en lien avec les enjeux contemporains du territoire : migrations, tourisme, transformations agricoles ou encore cohésion sociale.