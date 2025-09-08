La lettre supposément écrite par Trump à Epstein rendue publique
Une lettre d’anniversaire que Donald Trump aurait adressée à Jeffrey Epstein en 2003 a été rendue publique lundi par des élus démocrates. Le président américain en avait pourtant nié l’existence en juillet, en pleine controverse sur leurs liens.
(Keystone-ATS) Obtenue par des élus démocrates de la Chambre des représentants, la lettre contient une esquisse de buste féminin accompagnée de citations attribuées tour à tour à Jeffrey Epstein, le financier mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, et à Donald Trump. Elle est signée par ce dernier, alors figure de la jet-set new-yorkaise comme Epstein.