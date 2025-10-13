La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés publiée

Keystone-SDA

Les derniers otages israéliens détenus en vie dans la bande de Gaza doivent être libérés lundi, première étape-clé du plan présenté par Donald Trump pour faire taire les armes, deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Dans le cadre de l’accord [de cessez-le-feu et] pour l’échange de prisonniers, les Brigades al-Qassam ont décidé de libérer les prisonniers sionistes vivants suivants», indique un communiqué du groupe armé en publiant la liste des noms de vingt otages qui étaient jusque-là présumés vivants (sur un total de 48 otages qui étaient captifs à Gaza).

Voici la liste:

– Matan Angrest, 22 ans –

– Gali et Ziv Berman, 28 ans –

– Elkana Bohbot, 36 ans –

– Rom Braslavski, 21 ans –

– Nimrod Cohen, 21 ans –

– David et Ariel Cunio, 35 et 28 ans –

– Evyatar David, 24 ans –

– Guy Gilboa Dalal, 24 ans –

– Maxim Herkin, 37 ans –

– Eitan Horn, 39 ans –

– Segev Kalfon, 27 ans –

– Bar Kuperstein, 23 ans –

– Omri Miran, 48 ans –

– Eitan Mor, 25 ans –

– Yossef-Haïm Ohana, 25 ans –

– Alon Ohel, 24 ans –

– Avinatan Or, 32 ans –

– Matan Zangauker, 25 ans.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision