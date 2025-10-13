La liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés publiée

Keystone-SDA

Les derniers otages israéliens détenus en vie dans la bande de Gaza doivent être libérés lundi, première étape-clé du plan présenté par Donald Trump pour faire taire les armes, deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

(Keystone-ATS) «Dans le cadre de l’accord [de cessez-le-feu et] pour l’échange de prisonniers, les Brigades al-Qassam ont décidé de libérer les prisonniers sionistes vivants suivants», indique un communiqué du groupe armé en publiant la liste des noms de vingt otages qui étaient jusque-là présumés vivants (sur un total de 48 otages qui étaient captifs à Gaza).

Voici la liste:

– Matan Angrest, 22 ans –

– Gali et Ziv Berman, 28 ans –

– Elkana Bohbot, 36 ans –

– Rom Braslavski, 21 ans –

– Nimrod Cohen, 21 ans –

– David et Ariel Cunio, 35 et 28 ans –

– Evyatar David, 24 ans –

– Guy Gilboa Dalal, 24 ans –

– Maxim Herkin, 37 ans –

– Eitan Horn, 39 ans –

– Segev Kalfon, 27 ans –

– Bar Kuperstein, 23 ans –

– Omri Miran, 48 ans –

– Eitan Mor, 25 ans –

– Yossef-Haïm Ohana, 25 ans –

– Alon Ohel, 24 ans –

– Avinatan Or, 32 ans –

– Matan Zangauker, 25 ans.