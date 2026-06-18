La LNM navigue dans les chiffres rouges, malgré une perte réduite

Keystone-SDA

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La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM) reste dans les chiffres rouges. Elle a essuyé une perte de 470'000 francs l'an passé, après un débours de 770'000 francs en 2024. L'exercice en cours, toujours perturbé, s'annonce difficile lui aussi.

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(Keystone-ATS) Les chiffres ont été annoncés lors de l’assemblée générale tenue mercredi. La LNM traverse une période difficile depuis plusieurs mois, voire années. «Nous atteignons les limites de la gouvernance des sociétés parapubliques», a indiqué mardi dans Le Temps son président du conseil d’administration depuis février Alain Ribaux.

L’ancien conseiller d’Etat neuchâtelois, 64 ans, a fait savoir devant les actionnaires, dont les cantons commanditaires de Neuchâtel, Fribourg et Vaud, espérer retrouver les chiffres noirs en 2027. Un plan d’assainissement des bateaux devrait être présenté aux cantons d’ici à la fin de l’année ou au début de l’an prochain.

Convaincre les cantons

La rénovation de la flotte se monte à plusieurs millions de francs et devrait prendre sept à huit ans. «Les cantons sont peu enclins à augmenter leur financement régulier, mais ils pourraient accepter de consentir à un investissement pour la rénovation», a relevé Alain Ribaux, dans des propos rapportés jeudi dans La Liberté.

«Nous allons présenter un plan sérieux pour convaincre les politiques de nous donner un coup de main», a insisté Alain Ribaux. En 2023 et 2024, Fribourg a financé la LNM avec 450’000 francs, puis 480’000 francs en 2025. Une même somme a été financée l’an dernier par Vaud et 830’000 francs ont été versés par Neuchâtel.

Une des conséquences de la vétusté des bateaux a été le report du début de la haute saison. Alors que ceux-ci devaient naviguer quotidiennement dès le début mai, ils ne le feront qu’à partir de ce vendredi, a confirmé la LNM. Au-delà, les communes d’Estavayer (FR) et Chevroux (VD) sont par ailleurs mécontentes de l’horaire.

Ecoute et analyse

Nommé directeur ad intérim il y a un mois à peine, l’économiste Julien Crevoisier s’est exprimé pour sa part jeudi sur les ondes de RTN à propos de la période qui s’ouvre dès ce vendredi. «Les bateaux sont prêts, les équipes sont prêtes et c’est un très grand plaisir de pouvoir entamer cette nouvelle saison.»

«Même si des travaux de rénovation de fond restent indispensables, cinq navires sont en état de naviguer», a détaillé Julien Crevoisier. Le vapeur «Le Neuchâtel» devrait les rejoindre en cours de saison, normalement pour la période juillet-août. Au-delà, le directeur a dit consacré aussi son temps «à l’écoute et à l’analyse».

Alors qu’un audit a révélé un climat de travail dégradé au sein de l’entreprise fondée en 1872, Julien Crevoisier a indiqué que «la navigation est un monde de passionnés» et que si «ça n’a pas été facile ces dernières semaines, les sourires sont là». Mais il reste «beaucoup de travail» pour retrouver le bon cap.

La composition du conseil d’administration, surtout de politiciens, sauf le président et le directeur de Morat Tourisme, pourrait être revue. «Différentes compétences devraient être représentées, avec des profils plus diversifiés», estime Alain Ribaux, qui évoque une réduction de 9 à 7 membres.