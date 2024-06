La loi sur l’énergie acceptée à 68,7% par le peuple suisse

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) La Suisse tient son plan pour avancer dans le développement des énergies renouvelables. Le peuple a accepté dimanche la loi sur l’électricité à 68,7%, selon les résultats finaux.

La loi sur l’électricité est plébiscitée dans tous les cantons. Le “oui” a recueilli 1’717’419 voix, tandis que 781’737 citoyennes et citoyens suisses ont voté “non”.

Cantons de Bâle-Ville et Genève champions

La loi a eu du succès même dans des cantons qui connaissent des oppositions à des projets régionaux d’énergies renouvelables, comme Vaud et le Valais. Le premier a dit “oui” à 73,5% et le deuxième à 64,2%.

Genève plébiscite la loi, à 75,2%. Neuchâtel approuve la loi à 69,4%, tandis que le “oui” est plus timide à Fribourg (67,1%) et dans le Jura (60,1%). Berne soutient le texte à 70,8%, et le Tessin à 70%.

Outre-Sarine aussi, le peuple a donné son aval à la réforme, à plus de 60% dans la plupart des cantons. Bâle-Ville est champion, avec 76,2%. Zurich et Lucerne suivent, avec respectivement 72,2% et 70,7%.

A l’inverse, le taux ne se monte qu’à 57% de “oui” à Schwyz, qui avait commencé par rejeter le texte. Sur 30 communes de ce canton, treize ont refusé la loi. Appenzell Rhodes-Intérieures se trouve aussi dans le bas du classement, avec 58,3% d’approbation.

Les villes ont toutes largement approuvé la loi, comme Berne (85,3%), Zurich (82,4%), Lausanne (81,2%), Lucerne (80,5%), Genève (77,7%), Bâle (77,8%) ou Fribourg (77%). La toute petite commune de Mettembert (JU), qui comptabilise 56 votes, détient la palme du “non”, avec 78,6%.

Primauté des énergies renouvelables

Le projet facilite la construction de grandes installations hydrauliques, photovoltaïques, éoliennes, de pompage-turbinage et de biomasse. Désormais d’intérêt national, leur établissement primera sur la protection de la nature ou du paysage. La réforme contient une palette d’autres mesures.

Une large alliance composée de représentants de tous les partis ainsi que d’organisations économiques et environnementales plaidait en faveur de la loi. Le référendum a été lancé par la Fondation Franz Weber, l’Union pour la nature et le paysage suisse, Paysage Libre Suisse ainsi que d’autres citoyens. L’UDC était aussi contre.