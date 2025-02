La Maison Blanche renforce son emprise sur l’accès de la presse

Keystone-SDA

La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a annoncé lundi un changement des règles d'accès de la presse. L'exécutif américain rompt ainsi avec un système établi et géré par les médias eux-mêmes à travers l'Association des correspondants à la Maison Blanche

(Keystone-ATS) Mme Leavitt a indiqué que le « pool », le petit groupe de journalistes ayant un accès privilégié au président, admis par exemple dans le Bureau ovale ou dans son avion, serait ouvert à de nouveaux médias, choisis cette fois par l’exécutif américain.

Nous rendons le pouvoir au peuple », a lancé Karoline Leavitt, en assurant que des « centaines » de journalistes méritaient un tel accès. Elle a toutefois précisé que les « médias traditionnels, qui ont fait partie du pool presse depuis des décennies, seront encore autorisés à y participer ».

« Indépendance de la presse libre en pièces »

Jusqu’ici, l’admission dans ce groupe restreint, dont l’AFP fait partie, est décidée par l’Association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA. WHCA, une association créée en 1914.

C’est elle qui gère le fonctionnement du groupe de journalistes qui accompagne le président lors de chacune de ses apparitions publiques, à la Maison Blanche ou lorsqu’il voyage aux Etats-Unis et dans le monde entier.

Le « pool » est chargé de rendre compte, pour les journalistes qui ne sont pas sur place, des faits, gestes et déclarations du chef de l’Etat.

L’administration Trump « met en pièces l’indépendance de la presse libre », a réagi la WHCA.

Bras de fer avec l’agence AP

L’annonce intervient en plein de bras de fer de la Maison Blanche avec l’agence américaine AP, qui historiquement a toujours fait partie du cercle restreint de journalistes admis au plus près du président américain, mais qui en est désormais bannie.

L’exécutif américain lui reproche de ne pas se conformer à la nouvelle appellation du Golfe du Mexique, rebaptisé en « Golfe d’Amérique » par un décret de Donald Trump.

Lundi, un juge fédéral a rejeté un recours présenté par l’Associated Press, pilier du journalisme américain, demandant de rétablir son plein accès à la Maison Blanche, sans toutefois statuer sur le fond.

« Repose en paix, WHCA »

« RIP WHCA » (« Repose en paix, WHCA ») s’est réjoui dans un message sur X Jason Miller, l’un des conseillers de la Maison Blanche, en partageant une vidéo d’hommes qui portent un cercueil en dansant, un « meme » très populaire auprès des habitués des réseaux sociaux.

Dès son premier briefing, Karoline Leavitt avait annoncé l’invitation de « nouveaux médias », également choisis par la Maison Blanche, pour poser des questions lors de ce point-presse régulier.

Et ces derniers jours, l’accès au Bureau ovale avait d’ores et déjà été ouvert à des journalistes travaillant pour des médias très populaires auprès des partisans de Donald Trump, lequel s’est beaucoup appuyé sur des podcasteurs et influenceurs pendant sa campagne électorale, tout en attaquant violemment les médias traditionnels.