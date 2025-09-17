La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Maison du Concert va prendre un coup de jeune à Neuchâtel

Keystone-SDA

La Maison du Concert, à Neuchâtel, doit bénéficier d'une cure de jouvence extérieure et intérieure. Le bâtiment emblématique, datant de 1769, sera recouvert initialement d'échafaudages du 20 octobre à fin juin pour un assainissement énergétique et une rénovation de l'enveloppe.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans un deuxième temps, à partir de la mi-2026, ce sera au tour de l’intérieur de l’édifice d’être assaini, a fait savoir mercredi la Ville de Neuchâtel. Le tout sera mis aux normes et partiellement réaménagé, avec la création de nouveaux espaces utiles pour les spectacles comme pour les événements.

Le bâtiment est une propriété communale et jouxte l’Hôtel de Ville. La première phase des travaux n’affectera aucune des activités situées dans la construction, telles que le théâtre et le bistrot de la Maison du Concert, Zanetta – La Gastronomia et l’Espace de Meuron.

Longue histoire

L’édifice abritant la Maison du Concert fait partie du patrimoine historique protégé de catégorie 1 en ville de Neuchâtel, précise le communiqué. Ce lieu a servi à l’origine à la tenue de spectacles musicaux, puis dès le 19e siècle, aux représentations théâtrales.

La salle principale, aujourd’hui modernisée, abrite encore les vestiges d’un théâtre à l’italienne. Après l’inauguration du théâtre du Passage en 2000, celui qu’on appelait «théâtre de Neuchâtel» a repris son nom originel de Maison du Concert.

