Il y a 50 ans, les femmes manifestaient pour le droit de vote 28. février 2019 - 13:30 Une heure de bruit devant le Palais fédéral a suffi pour laisser des traces dans les livres d'histoire. Le 1er mars 1969, des milliers de femmes suisses ont réclamé haut et fort l'introduction du suffrage féminin. Il leur a finalement été accordé en 1971 au niveau fédéral. Dans l'après-midi du 1er mars 1969, 5000 femmes et hommes étaient massés à 15 heures précises devant le Palais fédéral de Berne pour un grand concert de sifflets. Cette manifestation n'a à l'époque pas fait l'unanimité: les deux grandes associations nationales féminines partageaient certes les revendications, mais n'ont pas pris part au rassemblement, craignant des troubles et un retour de bâton des hommes dans les urnes. Une résolution dans les quatre langues nationales a été lue sur la Place fédérale. Elle exigeait le droit de vote pour les femmes, tant un niveau fédéral que cantonal. Le 7 février 1971, ce projet de loi a été présenté aux citoyens (masculins) et adopté à la majorité des deux tiers. Cependant, il faudra encore près de 20 ans pour que le suffrage féminin soit mis en œuvre dans tous les cantons.