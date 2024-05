La ministre des sports félicite l’équipe suisse de hockey

(Keystone-ATS) La ministre des sports Viola Amherd a félicité l’équipe suisse de hockey sur glace pour sa médaille d’argent aux championnats du monde. “Quel tournoi grandiose !”, a-t-elle fait savoir sur X (anciennement Twitter) après le match contre la République tchèque dimanche.

Je félicite l’équipe nationale suisse de hockey sur glace pour son titre de vice-championne du monde et la République tchèque pour son titre de championne du monde”, a déclaré Viola Amherd.

Après le match à l’extérieur à Prague, l’équipe nationale suisse et son entraîneur Patrick Fischer rentreront en Suisse lundi. La remise des médailles aura lieu à 14 heures à la patinoire de Kloten ZH, a indiqué la fédération.

Dimanche soir, l’équipe nationale suisse de hockey sur glace a perdu la finale du championnat du monde contre le pays hôte, la République tchèque, par 2-0. C’est la troisième fois que les Suisses se retrouvent en finale d’un championnat du monde, après 2013 et 2018. Les deux fois, ils ont été battus par la Suède. La première fois, ils n’avaient eu aucune chance et s’étaient inclinés 5-1, il y a six ans, la décision n’est tombée qu’aux tirs au but. Et maintenant, contre la République tchèque. Les Suisses ont donc dû se contenter de l’argent pour la quatrième fois. En 1935, alors qu’il n’y avait pas encore de tours avec une élimination directe, ils avaient également terminé deuxième.