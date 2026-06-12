La mixité homme-femme s’améliore dans l’administration lausannoise

Keystone-SDA

L'équilibre entre les femmes et les hommes progresse au sein de l'administration lausannoise. Au 1er janvier 2026, soit une année après le lancement du "défi mixité", les femmes représentaient 49,7% du personnel (+0,5 point de pourcentage sur un an) et 35,2% des responsables d'équipe (+1,8 point).

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(Keystone-ATS) Certains métiers restent néanmoins encore «fortement genrés» et les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilités, reconnaît la Municipalité lausannoise, dans un communiqué diffusé vendredi.

Il y a, par exemple, une large majorité de femmes dans les métiers liés à l’enfance (79% dans la Direction Enfance, jeunesse et quartiers), tandis que les hommes sont beaucoup plus nombreux dans les métiers techniques (75% dans la Direction des Services industriels).

La Municipalité dit se réjouir de ce premier bilan «positif» et poursuivre ses efforts. Et de rappeler que le projet vise à améliorer la mixité dans les équipes et augmenter la représentation de femmes dans les postes de cadres.

Pas de quotas

Trois ans après le lancement de ce «défi mixité», soit au 1er janvier 2028, l’objectif est d’atteindre «une progression du nombre de personnes du genre minoritaire située entre 3 à 9 points de pourcentage selon le service», poursuit le communiqué. Cette hausse est attendue pour tous les niveaux hiérarchiques.

«Cet objectif n’est pas un quota à atteindre à tout prix, mais un repère qui oriente l’effort sur la durée, en tenant compte des réalités propres à chaque métier et des contraintes structurelles sur certains marchés de l’emploi», affirme la Municipalité.