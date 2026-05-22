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La Mobilière accueille l’ex-chef de l’armée dans son conseil

Keystone-SDA

L'assemblée des délégués de la Mobilière a élu l'ancien chef de l'armée, Thomas Süssli, au conseil d'administration de la coopérative, qui compte 26 membres.

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(Keystone-ATS) Thomas Süssli, qui a été commandant de corps et chef de l’armée de 2020 à fin 2025, «succède à Irene Kaufmann, qui a atteint la durée maximale de fonction», précise l’entreprise vendredi. le siège de Mme Kaufmann au conseil de la Holding revient à Anja Wyden Guelpa.

Celui qui dans le civil a travaillé pour UBS, Credit Suisse et Vontobel complète «idéalement» le conseil d’administration «grâce à sa spécialisation dans les domaines de la finance, de l’informatique et de la numérisation», assure Stefan Mäder, président du Conseil d’administration de la Mobilière.

L’ancien commandant des forces armées a été choisi au mois d’avril comme administrateur de la banque privée liechtensteinoise Kaiser Partner. Selon des médias, il compte aussi se présenter aux élections au Conseil national sur la liste du PLR lucernois en 2027.

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