La Mobilière engrange 384 millions de francs de bénéfice

2 minutes

(Keystone-ATS) La Mobilière a engrangé un bénéfice consolidé de 384 millions de francs l’an passé, en hausse de près d’un quart en douze mois. La marche des affaires a été positive et le redressement des marchés boursiers a soutenu la performance, a indiqué jeudi l’assureur bernois.

Le résultat des placements a généré 241,4 millions de francs, en hausse de pas loin d’un tiers sur un an, porté par “une conjoncture solide et la reprise des marchés financiers”, selon le communiqué.

Les recettes de primes ont augmenté de 5,0% à 4,77 milliards de francs, portées par les deux segments d’activités. L’assurance vie a totalisé un volume de primes en hausse de 6,4% à 1,02 milliard. La prévoyance privée a connu une croissance solide, tout comme la prévoyance professionnelle.

La hausse du volume de primes s’est portée à 4,6% pour les activités non vie à 3,75 milliards. La Mobilière affirme détenir 20,4% de ce marché.

Les dommages assurés ont totalisé 147 millions pour les activités non vie en raison des intempéries de l’été. Dans l’assurance inventaire du ménage, La Mobilière fait état de dommages en hausse en raison d’une forte hausse des vols, notamment de vélos. Le ratio combiné s’est amélioré à 92,8%, après 93,5%.

En tant que société coopérative, La Mobilière compte redistribuer une partie du bénéfice à ses assurés par le biais de baisse de primes dans les activités non vie. Ainsi, les clients d’assurance automobile et commerce verront le montant des primes diminuer de 10% entre juillet 2024 et juin 2025, tandis que les détenteurs d’une assurance voyage verront leur facture diminuer de 20%. Cela permettra de redistribuer 189 millions aux assurés, après 195 millions au titre de 2022.

Les fonds propres consolidés se sont portés à 6,23 milliards, en hausse de 5,9%. Le rendement des capitaux investis s’est porté à 6,3%.

Le nombre d’employés en équivalent plein temps a enflé de 3,7% à 5747 postes.