La Mobilière pénalisée à fin juin par les charges liées à Blatten

La compagnie d'assurances bernoise La Mobilière est parvenue à accroître le volume des primes au premier semestre. Mais la destruction du village de Blatten a alourdi la charge des sinistres à hauteur d'environ 170 millions de francs.

(Keystone-ATS) De janvier à fin juin, le taux de sinistres s’est accru en comparaison annuelle de 4,2 points de pourcentage pour s’établir à 71,4%, en raison des dommages qui ont suivi l’effondrement du glacier au-dessus du village valaisan de Blatten le 28 mai dernier, selon le communiqué paru jeudi.

Dans le même temps, le volume de primes a augmenté de 4,7% à 3,66 milliards de francs. Dans le secteur non-vie, les recettes de primes ont progressé de 5,4% à 3,03 milliards, tandis que le bénéfice a plongé de 44,2% à 135,6 millions de francs. Le ratio combiné s’est détérioré à 100,6%, après 95,4%, ce qui signifie que la société a davantage déboursé qu’elle n’a encaissé de primes.

Dans le secteur vie, le volume des primes brutes a progressé de 1,7% à 621,2 millions de francs. En prévoyance privée, la croissance a atteint 3,5% pour les affaires à primes périodiques, tandis qu’en prévoyance professionnelle, le volume des primes s’est accru de 3,4%. Le bénéfice s’est stabilisé à 29,5 millions de francs.

Le résultat financier a diminué de près de 6% à 267,2 millions de francs, en raison de l’affaiblissement du dollar US et des effets de change négatifs qui en ont résulté. Le bénéfice consolidé a lui fondu de 38,2% à 169,9 millions de francs. La catastrophe de Blatten «a lourdement grevé notre résultat», a commenté la directrice générale Michèle Rodoni, citée dans le document.

Par rapport au 31 décembre 2024, les fonds propres consolidés ont augmenté de 1,3% à 7,163 milliards. En se basant sur une valeur comptable moyenne de 21,610 milliards de francs, après 20,523 milliards, la Mobilière a réalisé un rendement des placements de 1,2%, contre 1,4%.