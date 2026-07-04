La moitié des bovins privés de pacage en France a trouvé un plan B

Keystone-SDA

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La moitié des quelque 4000 bovins vaudois interdits d'estivage en France afin d'éviter d'introduire la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) en territoire suisse a pu trouver des places sur d'autres pâturages. L'autre moitié a toutefois été contrainte de rester à la ferme, occasionnant d'importants défis pour les agriculteurs concernés.

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(Keystone-ATS) Parmi les 2000 bêtes à bénéficier d’une solution alternative, la moitié a «trouvé une place sur d’autres alpages du canton», tandis que l’autre moitié estive «dans d’autres régions ou sur d’autres exploitations en plaine», a indiqué à Keystone-ATS Martin Pidoux, directeur de l’association vaudoise de promotion des métiers de la terre, Prométerre. Une bourse d’échange romande mettant en relation les éleveurs disposant de places d’alpage avec ceux cherchant des solutions pour leurs bêtes a été mise sur pied.

Martin Pidoux décrit les éleveurs concernés comme «résilients» mais aussi «désabusés» par la situation. «Même s’ils comprennent la nécessité de rester indemnes de DNC en Suisse, la majorité estime qu’un estivage en France aurait été possible, moyennant certaines précautions, comme des vaccins préalables ou une séparation stricte des animaux», explique-t-il.

Coup dur

Annoncée en février par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), la décision de priver les bovins d’estivage en France pour la saison 2026 a été un coup dur pour les paysans concernés. Quelque 160 éleveurs vaudois représentant 4000 bêtes, -principalement le long du Jura, de La Rippe à Yverdon-, ont été touchés.

Une trentaine d’éleveurs genevois ainsi que quelques éleveurs neuchâtelois, jurassiens et fribourgeois représentant environ 2000 animaux sont également concernés.

En temps normal, les vaches partent vers la mi-mai sur les pâturages d’altitude et ne reviennent en plaine qu’à la fin de l’été. Pour les paysans, les bovins qui restent à la ferme pendant cette période impliquent «forcément un gros travail supplémentaire, car il faut s’occuper de tous ces animaux en plus des autres travaux», comme les foins et les moissons, relève le directeur de Prométerre.

Alimentation, chaleur et fumier

Pour les éleveurs qui n’ont pas trouvé de solution alternative, la question de l’alimentation constitue le défi principal. Alors que sur le pâturage, les bovins broutent l’herbe à disposition, la situation se complique pour les bêtes restées à la ferme.

«Il faut disposer de fourrage pour les nourrir, soit en puisant dans les stocks des années précédentes, soit en consacrant plus de surfaces fourragères, soit en achetant ce fourrage à des collègues», souligne M. Pidoux.

L’alimentation et le surcroît de travail ne constituent toutefois pas les seuls défis. «La gestion de la chaleur estivale en plaine» cause également des soucis, relève le député au Grand Conseil vaudois et agriculteur José Durussel pour Keystone-ATS. «Avec ces températures on garde les vaches à l’intérieur, certaines exploitations possèdent des ventilateurs», explique l’élu UDC.

La situation complique aussi le bilan de fumure. Cette notion abstraite pour qui n’est pas du milieu, touche une réalité bien concrète, à savoir les déjections supplémentaires (et donc le surcroît de fumier) occasionnées par les animaux restés à la ferme. En effet, pour toucher les paiements directs, les agriculteurs ne doivent pas dépasser un certain volume de fumier par rapport à la taille de leur exploitation.

Aides en discussion

Malgré ces difficultés, José Durussel salue la «vraie solidarité entre les éleveurs», qui a permis de trouver des solutions sur d’autres alpages, parfois jusqu’en Valais. Il relève également que pour les éleveurs qui ont dû se résoudre à garder leurs vaches – souvent des génisses – en plaine, la situation relève aussi du crève-coeur.

«Ça leur fait de la peine, parce que l’été elles sont bien à la montagne. Et puis l’animal, ça l’endurcit de monter à l’alpage et de dormir dehors», glisse-t-il.

Des aides financières pour les éleveurs touchés sont actuellement en discussion, tant au niveau cantonal que fédéral, indique Prométerre. L’association souligne cependant qu’aucune décision n’a encore été prise.

Risque toujours élevé

Dans sa réponse à une résolution du député PLR Pierre-François Mottier, le Conseil d’Etat vaudois se dit ouvert à autoriser temporairement et sous certaines conditions l’augmentation du nombre de bêtes prévues sur les pâturages. Il se dit également ouvert à des dérogations concernant le bilan de fumure.

En revanche, il n’envisage pas, pour l’heure, de permettre le pâturage en forêt, ni d’assouplir les règles d’utilisation des surfaces de promotion de la biodiversité.

A ce jour, aucun cas de DNC n’a été détecté en Suisse. Le dernier foyer découvert en France remonte au 2 janvier dernier. Un foyer a été signalé en Espagne le 3 mars, tandis que trois foyers ont été découverts au mois de mai en Sardaigne, indique un document de l’OSAV datant du mois de mai. Celui-ci considère que «compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, le risque d’une introduction du virus de la DNC en Suisse est élevé».