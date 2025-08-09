La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La mosquée-cathédrale de Cordoue « sauvée » après un incendie

Keystone-SDA

La mosquée-cathédrale de Cordoue, joyau de l'art andalou dans le sud de l'Espagne, a échappé au pire après un incendie apparemment accidentel qui a éclaté vendredi soir avant d'être éteint rapidement. "Le monument est sauvé", a lancé le maire de la ville.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Un « désastre » a été évité grâce à l’efficacité des pompiers, a-t-il ajouté à la radio Cadena Ser. Le sinistre s’était déclaré aux alentours de 21h00 dans cet édifice millénaire célèbre notamment pour sa forêt de colonnes de marbre.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des flammes et de la fumée s’échappant des hauts murs du monument, notamment au-dessus de la porte de San José (sur le côté sud de la mosquée), qui donne accès à l’intérieur et au célèbre patio des orangers.

Edifiée comme une mosquée par les émirs et califes omeyyades entre les VIIIe et Xe siècles, le bâtiment a été consacré cathédrale après la reconquête chrétienne en 1236 et des éléments catholiques ont été ajoutés, dont une vaste chapelle centrale au XVIe siècle.

Classée au patrimoine mondial par l’UNESCO en 1984, la mosquée-cathédrale de Cordoue a accueilli plus de 2 millions de visiteurs en 2024, selon son site Internet.

« Etincelle »

L’incendie a été déclaré éteint peu après minuit. Le maire a précisé que des équipes de pompiers et de la police locale resteraient sur place toute la nuit pour « éviter tout risque » de nouveau départ de feu.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le feu s’est déclaré dans la chapelle centrale, située dans la zone dite d’Almanzor, avant de s’étendre à une partie de la couverture des voûtes, mais sans aller plus loin. L’étendue précise des dégâts n’a pas été établie à ce stade.

La direction de la mosquée-cathédrale stockait dans cette chapelle, selon le maire, du matériel de nettoyage et du matériel audiovisuel, qui a peut-être été à l’origine du sinistre. « Il semble qu’il pourrait s’agir d’une batterie ou d’un contact électrique qui aurait produit une première étincelle », a-t-il expliqué. Plusieurs médias espagnols ont évoqué une machine balayeuse qui aurait pris feu.

La construction de l’édifice a commencé au VIIIe siècle sous l’émirat d’Abd al-Rahman Ier sur le site d’une basilique chrétienne. Il a été agrandi en plusieurs phases au cours des quatre siècles suivants. L’agrandissement d’Almanzor (Al Mansur) date de la fin du Xe siècle.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
4 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
34 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision