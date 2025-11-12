La nuit a été illuminée par des aurores boréales en Suisse

Keystone-SDA

Des aurores boréales étaient visibles en Suisse dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'une tempête solaire inhabituellement forte. Elles ont été enregistrées par les caméras du Rigi (SZ) et du Säntis, une montagne située entre Appenzell et Saint-Gall.

(Keystone-ATS) L’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a classé la tempête géomagnétique au deuxième niveau d’alerte le plus élevé, G4. De tels événements peuvent provoquer des variations de tension dans les réseaux électriques ainsi que des perturbations des signaux satellites, radiodiffusés et GPS, indique-t-elle. Le trafic aérien et les pipelines peuvent également être affectés.

Les aurores boréales sont rares dans la région alpine. Elles se forment lorsque des particules riches en énergie issues de tempêtes solaires rencontrent le champ magnétique de la Terre. Plus les vents solaires sont forts et plus le lieu d’observation est sombre, plus les chances de voir ce phénomène naturel sont grandes, avait expliqué MeteoNews.