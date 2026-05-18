La Nuit des Musées tentera de suspendre le temps samedi à Yverdon

Keystone-SDA

Sept institutions culturelles d'Yverdon-les-Bains ouvriront samedi jusqu'à 23h00 dans le cadre de la Nuit des Musées. Un jeu de piste inédit à travers la ville ainsi que plusieurs ateliers attendent le public pour cette édition 2026 qui se déclinera sur le thème du "Temps suspendu".

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(Keystone-ATS) L’événement, gratuit et ouvert à tous, invite les visiteurs à «ralentir, observer et vivre une expérience hors du quotidien», indiquent les organisateurs lundi dans un communiqué. Yverdon-les-Bains se transformera pour l’occasion «en un véritable parcours de découvertes», promettent-ils.

La réalisation d’une «oeuvre digitale participative monumentale» projetée sur la façade du Temple comptera parmi les temps forts de cette nouvelle édition. Le CACY Centre d’art contemporain proposera de son côté un atelier «Créer sa nébuleuse», la Maison d’Ailleurs un atelier bande-dessinée et le Centre Pro Natura une observation de chauves-souris.

A noter que le Musée d’Yverdon et région, le Musée suisse de la Mode et la Bibliothèque d’Yverdon-les-Bains comptent également parmi les institutions participantes. La soirée se prolongera dans les Caves du Château lors d’une after-party en collaboration avec le Festival Shiiink! et le théâtre l’Echandole.

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