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La nuit la plus chaude jamais enregistrée en France

Keystone-SDA

La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947, a annoncé mardi Météo-France.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’indicateur thermique national (ITN) des températures minimales, moyenne sur 30 stations de référence, est de 21,6 degrés, selon des valeurs provisoires relevées ce mardi matin par le prévisionniste national. Le précédent record était de 21,4 et remontait au 25 juillet 2019.

La plus haute température relevée cette nuit était de 28,7 degrés à Pouzauges (Vendée).

Et ailleurs plusieurs records absolus de températures minimales ont été battus au niveau local: 26,9 degrés à Cholet (Maine-et-Loire), 26,2 à Poitiers (Vienne) et Limoges (Haute-Vienne), 26 à Rennes (Ille-et-Vilaine), 25,7 au Havre (Seine-Maritime), 24,6 à Bourges (Cher) et 24 à Tours (Indre-et-Loire).

Météo-France signale également que lundi, la température maximale moyenne à l’échelle du pays a atteint 37,8 degrés, constituant ainsi «l’après-midi la plus chaude» jamais enregistrée. Le précédent record datait de la canicule historique de 2003, avec 37,7 degrés le 5 août 2003.

Lundi soir, le prévisionniste avait déjà annoncé que la température moyenne en France sur l’ensemble de la journée avait battu lundi un record pour le mois de juin, à 29,2 degrés.

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