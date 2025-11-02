La Nuit valaisanne des musées fête sa 20e édition le 8 novembre

"Une célébration exceptionnelle" se tiendra dans les institutions muséales valaisannes samedi prochain à l'occasion de la 20e édition de la Nuit des musées. Pas moins de 46 lieux de culture répartis sur l'ensemble du canton ouvriront leurs portes entre 17h et 22h.

(Keystone-ATS) Jeux de piste, visites guidées, ateliers ou encore fouilles archéologiques: le programme des activités proposées se veut varié et adapté aussi bien aux amateurs d’art qu’aux curieux. L’entrée est libre dans chaque musée participant.

Pour naviguer entre les différents lieux, le public pourra profiter d’un pass mobilité, qui permettra de voyager gratuitement sur les réseaux de trains RegionAlps et les bus TMR. Il pourra aussi s’inscrire à l’un des cinq parcours thématiques mis en place par l’Association valaisanne des musées.

L’itinéraire «Fripes et grolles: toute une histoire» permettra d’en apprendre davantage sur les vêtements et les chaussures au fil du temps. Pour partir sur les traces du patrimoine agricole valaisan, le parcours «Des coteaux aux vergers» paraît plus approprié.

Avec «Joue au fil des époques!», conçu spécialement pour les familles, on se rend chez les Gaulois et les Romains pour jouer et en apprendre davantage sur leur histoire.

La promenade «Entre épis et ceps» propose d’en savoir plus sur deux symboles du canton, le seigle et le vin. «Aventures entre histoire et nature» offre encore un autre itinéraire.

En 2024, la 19e édition de la Nuit valaisanne des musées avait réuni plus de 10’000 visiteurs.