La numéro deux du gouvernement britannique démissionne

Keystone-SDA

La vice-Première ministre britannique, Angela Rayner, a démissionné du gouvernement, deux jours après avoir reconnu n'avoir pas payé un montant suffisant d'impôt lors de l'achat d'un appartement, selon un échange de lettres avec le Premier ministre Keir Starmer.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «J’ai décidé de démissionner de mes fonctions de vice-Première ministre et de ministre du Logement (…), ainsi que du poste de vice-présidente du Parti travailliste», a écrit l’élue dans un échange de lettres avec le Premier ministre Keir Starmer après plusieurs jours de controverse.

Cette figure de l’aile gauche du Labour, âgée de 45 ans, a dit «regretter profondément (sa) décision de ne pas avoir recherché des conseils fiscaux spécialisés supplémentaires», et assumer «l’entière responsabilité de cette erreur», liée à l’achat d’un appartement.

Code de conduite

Un rapport indépendant du conseiller en éthique du gouvernement, auquel elle avait signalé sa situation, a conclu vendredi qu’elle avait «enfreint le code» de conduite ministérielle.

Elle aurait ainsi économisé 40’000 livres sterling (45.000 francs) d’impôt lié à l’acquisition de ce logement, en retirant son nom des titres de propriété d’un autre bien immobilier situé dans sa circonscription. En conséquence, le nouvel appartement était officiellement son seul bien immobilier.

Mère célibataire

Dans sa lettre acceptant sa démission, Keir Starmer, «très attristé», a assuré à Angela Rayner qu’elle demeurerait «une figure majeure» du parti travailliste, en difficulté dans les sondages un an seulement après son arrivée au pouvoir.

Souvent prise pour cible par les médias conservateurs, Angela Rayner a quitté l’école sans diplôme et, à 16 ans, est devenue mère célibataire. Elle a découvert le syndicalisme puis la politique après avoir travaillé dans le social, et a gravi les échelons du Labour jusqu’à devenir numéro deux du parti.

