La parahôtellerie confiante pour l’été

Keystone-SDA

La parahôtellerie fait état d'une progression du nombre de réservations pour cet été, effectuées par des vacanciers suisses désireux de rester au sein des frontières du pays.

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(Keystone-ATS) «Les réservations sont globalement réjouissantes», souligne mardi Parahôtellerie Suisse, selon qui «les voyageurs suisses sont de plus en plus nombreux à rester dans leur pays» face «aux incertitudes géopolitiques».

Les séjours réservés chez TCS Camping, qui ouvrira de nouveaux emplacements notamment à Morges, Martigny ou Orbe et qui installera un site éphémère à Laax, s’affichent en hausse de 14% par rapport à l’année précédente.

Chez Reka, les réservations ont augmenté de 9%, les jours d’occupation de 5% et les nuitées de 4% sur un an. Le chiffre d’affaires devrait croître de 6%. Du côté des Auberges de Jeunesse Suisses, la progression atteint 3,9%, portée avant tout par un nouvel établissement à Genève qui ouvrira ses portes à la mi-juillet.

BnB Switzerland, qui recense les chambres chez l’habitant, s’attend à une demande stable, voire en légère hausse, portée par les cyclistes, les randonneurs et les familles. Le spécialiste de location de maisons de vacances Interhome «constate, pour l’été 2026, une demande croissante» pour ses hébergements.

Quant à l’association nationale des campings suisses Swisscamps, elle compte deux nouveaux sites, Türlersee dans le canton de Zurich et Gletscherdorf à Grindelwald, dans son réseau.

Hiver stable

La parahôtellerie suisse a clôturé l’hiver 2025/26 «avec un nombre de nuitées stable et un chiffre d’affaires en légère hausse», «malgré un franc fort, une demande étrangère modérée et des incertitudes géopolitiques».

Les villages de vacances Reka ont enregistré une hausse du chiffre d’affaires de 4%, tandis que la croissance des nuitées, des jours d’occupation et des réservations s’est située entre 1 et 2%. «Un démarrage d’année vigoureux a bien compensé les mois plus faibles du printemps», a déclaré Roland Ludwig, directeur de Reka, cité dans le document.

TCS Camping a vu le nombre de nuitées grimper de 5% sur ses six emplacements ouverts en hiver (Flims, Lugano-Muzzano, Olivone, Samedan, Sion et Soleure). De leur côté, les Auberges de Jeunesse Suisses ont enregistré un nombre de nuitées constant et une légère hausse de leur chiffre d’affaires. Elles ont connu «un mois de décembre exceptionnellement fort», alors que «les mois de février à avril sont restés en deçà de l’année précédente».

Autre indicateur du tourisme en Suisse, les nuitées hôtelières ont stagné (+0,1%) de janvier à mars à 9,9 millions, par rapport à la même période de 2025, selon l’Office fédéral de la statistique.

Au début du mois, Suisse Tourisme a averti que la guerre au Moyen-Orient entraînera une «baisse modérée» des nuitées hôtelières, de l’ordre de 2 à 3%, cette année.