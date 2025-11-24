La parahôtellerie enregistre une hausse des nuitées au 3e trimestre

Keystone-SDA

De juillet à septembre 2025, la parahôtellerie en Suisse a comptabilisé 7,6 millions de nuitées, un chiffre en hausse de 4,1% sur un an. Les hôtes indigènes ont représenté 59,9% de la demande avec 4,6 millions d'unités.

1 minute

(Keystone-ATS) Lors du troisième trimestre, les logements de vacances exploités commercialement affichent 2,2 millions de nuitées, ce qui représente une avancée de 1,6% sur un an, selon les résultats provisoires publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). La demande indigène est à l’origine de 1,1 millions de nuitées.

Au cours de la même période, les hébergements collectifs ont inscrit 2,1 millions d’unités, soit une progression de 2,1%, dont 1,7 millions sont attribuables à la clientèle suisse.

Quant aux terrains de camping, ils ont affiché 3,2 millions de nuitées au cours du troisième trimestre, un chiffre en hausse de 0,8%. Les hôtes suisses ont été à l’origine de 1,8 millions de nuitées.

Cumulés aux résultats de l’hôtellerie, l’hébergement touristique en Suisse a généré de juillet à septembre, un total de 21,6 millions de nuitées, dont 11,0 millions (50,8%) ont été générées par la clientèle suisse.