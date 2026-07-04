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La piscine de Moutier (JU) fermée préventivement

Keystone-SDA

La piscine municipale de Moutier (JU) est fermée au public ce samedi. Une suspicion de contamination bactérienne est à l'origine de cette mesure préventive, a indiqué l'établissement. La réouverture est prévue dimanche à 09h00.

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1 minute

(Keystone-ATS) Un traitement préventif de l’eau est en cours dans les bassins. La fermeture a été décidée «par mesure de précaution et afin de garantir la sécurité sanitaire des usagers».

Durant cette journée de fermeture, les pelouses de l’établissement restent toutefois accessibles à la population. La direction invite par ailleurs la clientèle à signaler tout éventuel problème de santé apparu après une fréquentation de la piscine.

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