La police a recouru deux fois aux armes à feu l’an dernier

1 minute

(Keystone-ATS) Les corps de police de Suisse ont recouru à seulement deux reprises aux armes à feu en 2023, soit le plus bas niveau jamais enregistré. Le nombre d’engagements de pistolets à impulsion électrique a par contre augmenté.

Une personne a été mortellement blessée lors de chacun des deux engagements par arme à feu, précise mercredi la Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS). Ce chiffre est identique à celui de l’année 2022, qui avait également connu deux décès par arme à feu.

Dans le respect du principe de proportionnalité, l’utilisation des armes à feu constitue l’ultime solution, lorsqu’il n’est plus possible d’envisager l’engagement d’un autre moyen, plus approprié ou moins violent, rappelle la CCPCS. Le recours aux armes à feu reste à un bas niveau depuis plusieurs années.

En revanche, les pistolets à impulsion électrique ont dû être utilisés à 86 reprises l’an dernier, soit 17 fois de plus que l’année précédente. Ce chiffre correspond toutefois à la moyenne des trois dernières années.