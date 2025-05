La police arrête trois auteurs de vols dans les cimetières

Keystone-SDA

Les polices valaisanne et vaudoise ont arrêté trois individus soupçonnés d'être à l'origine des vols d'objets funéraires dans les cimetières. Les personnes interpellées sont des ressortissants ukrainiens de la communauté des gens du voyage.

(Keystone-ATS) Des vols ont été commis depuis le début du mois de mai dans des cimetières valaisans et vaudois. Les auteurs s’y rendaient librement et descellaient les objets en métaux avant de les emporter. Les investigations des polices cantonales ont mené à trois suspects, deux femmes de 19 et 39 ans et un homme de 26 ans, indique samedi la police valaisanne.

Ils ont été écroués pour les besoins de l’enquête. A ce jour, une femme a été libérée, précise la police.