La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La police judiciaire fédérale manque d’enquêteurs, selon un audit

Keystone-SDA

Il faut une extension des services d'enquête de la police judiciaire fédérale (PJF), réclame un audit du Contrôle fédéral des finances (CDF) après examen des ressources de la Fedpol. Le CDF juge insuffisants les effectifs affectés aux enquêtes à la PJF.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En raison du durcissement du contexte sécuritaire et de la complexité croissante des enquêtes, qui consomment davantage de ressources, des procédures importantes seraient retardées, voire pas ouvertes du tout.

Selon l’audit, il est recommandé à l’Office fédéral de la police (Fedpol) d’évaluer, en collaboration avec le Ministère public de la Confédération (MPC), les besoins concrets en personnel d’enquête supplémentaire. Ce faisant, il convient également de réaliser des économies et des optimisations.

Fin juin, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national avait déjà adopté une motion demandant une augmentation progressive des effectifs de la PJF de 200 postes d’ici 2035.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision