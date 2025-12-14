La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La police recherche un homme jugé dangereux dans le Jura bernois

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise appelle la population de Reconvilier (BE) et des environs, dans le Jura bernois, à rester chez elle jusqu'à nouvel ordre. Elle recherche un homme "vraisemblablement armé et dangereux".

1 minute

(Keystone-ATS) Tout le monde doit éviter la zone, car l’homme recherché est dangereux, a indiqué la police dimanche après-midi sur le service de messagerie instantanée X. En lien avec cet événement, la police a également fermé la route principale entre Tavannes et Reconvilier.

Contacté par l’agence de presse Keystone-ATS, la police n’a pas été en mesure de fournir davantage d’informations pour l’instant. Elle est présente sur place avec un dispositif adapté, a déclaré un porte-parole.

