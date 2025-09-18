La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La police vaudoise met en garde les détenteurs d’armes à feu

Keystone-SDA

La police vaudoise met en garde contre une recrudescence des vols d'armes chez les particuliers ainsi que des ventes avec de faux documents. Elle enjoint les particuliers à faire preuve de vigilance et leur rappelle qu'ils peuvent être sanctionnés en cas de négligence.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Des enquêtes récentes ont permis d’établir que des armes avaient été achetées à des particuliers par le biais de documents falsifiés. Des individus ont eu recours à de fausses cartes d’identité, de faux permis d’achat d’armes ou encore à des contrefaçons de documents officiels dans le but de contourner les réglementations, alerte jeudi la police dans un communiqué.

Dans certains cas, les faussaires ont utilisé, sans autorisation, des copies numériques ou physiques de documents réels, ou les ont modifiées pour masquer certaines informations. Ces fraudes contribuent à la circulation d’armes dans des milieux illégaux et sont souvent utilisées lors de délits à l’étranger ou en Suisse, poursuit le communiqué.

Sécurité renforcée

Pour contrer cette tendance, depuis le 27 mars dernier, le Bureau des armes a renforcé le niveau de sécurité des permis d’acquisition au moyen de plusieurs dispositifs techniques: filigrane, gaufrage des en-têtes, encres métallisées ou encore paillettes fluorescentes.

L’aliénateur potentiel d’une arme doit notamment vérifier que le nom du canton et les lettres de l’en-tête Police cantonale sont imprimés en relief et en vert mécanique brillant. Sous éclairage ultraviolet, des paillettes fluorescentes apparaissent en brillance, jaunes et roses. Tout permis daté après le 26 mars et ne présentant pas ces caractéristiques est un faux, explique la police.

Attention aux vols dans les caves

Les autorités mettent aussi en garde contre les cambriolages commis pour dérober des armes entreposées de manière inadaptée, par exemple dans une cave. En 2024, douze cas ont été annoncés à la police. Seize vols ont déjà été constatés cette année. Il est vivement conseillé de conserver ces armes sous clé, ainsi que d’entreposer séparément l’arme, la culasse et les munitions.

La police rappelle que la Loi fédérale sur les armes considère comme une infraction le fait de s’être fait voler une arme, ou d’en avoir vendu à une personne qui aura produit des documents d’identité falsifiés. Des sanctions peuvent être prises contre le propriétaire et le droit d’acquérir ou de détenir des armes pourrait en outre lui être retiré, conclut le communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision