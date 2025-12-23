La population suisse favorable à une taxe sur les billets d’avion

Deux tiers des Suisses sont favorables à une taxe sur les billets d'avion, révèle un sondage. Les recettes générées par cette dernière devraient alors être utilisées pour subventionner les transports publics et développer les trains de nuit.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’introduction d’une taxe sur les billets d’avion a recueilli le plus grand nombre d’avis favorables dans le groupe d’âge des plus de 65 ans. 80% d’entre eux ont répondu «oui» ou «plutôt oui», a indiqué mardi l’organisation environnementale actif-trafiC, spécialisée dans la politique des transports, qui a commandé ce sondage auprès de l’institut gfs-zurich.

L’utilisation des recettes de la taxe sur les billets d’avion pour promouvoir les carburants synthétiques, comme l’électricité, a été approuvée par moins de la moitié des personnes interrogées (43%), selon l’enquête. En revanche, la réduction des tarifs des transports publics et la promotion des trains de nuit sont appelées de leurs voeux par environ 60% des sondés.

Un peu plus d’un tiers des personnes interrogées préfèrent que cette taxe soit fixée à 30 francs pour les vols court-courriers et à 120 francs pour les vols long-courriers. L’étude indique que pour près de 70% des sondés, la taxe devrait en outre être plus élevée pour les trajets sur lesquels il est facile de se rabattre sur le train.

Pas de répartition uniforme

Une répartition uniforme des recettes sans affectation précise a été rejetée par 60% des personnes interrogées. L’organisation environnementale prévoit désormais de lancer une initiative au printemps 2026 afin de mettre en œuvre la taxe sur les billets d’avion.

Dans le cadre de l’enquête, 1019 personnes ont été interrogées en Suisse alémanique et en Suisse romande entre le 3 et le 21 novembre. Les participants étaient âgés d’au moins 18 ans et ont participé par téléphone ou en ligne.