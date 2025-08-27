La population suisse veut l’égalité pour les personnes LGBTQ

Keystone-SDA

En Suisse romande et alémanique, la population soutient l’égalité et la protection des personnes LGBTQ, selon une étude réalisée par l’institut de recherche gfs-Zurich. 83% des sondés ont répondu positivement à une question à ce sujet.

(Keystone-ATS) Selon l’étude, le soutien à l’égalité et à la protection des personnes LGBTQ est resté stable quel que soit le sexe, l’âge, la région linguistique, le niveau d’éducation, l’affiliation politique et le type d’habitat.

En parallèle, 69% des personnes interrogées se sont dites préoccupées par la recrudescence des agressions et des discriminations à l’encontre des personnes queer. Seuls les partisans de l’UDC (57%) ont affirmé ne pas être inquiétés par ce phénomène.

84% des personnes interrogées réclament une interdiction légale de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle sur le lieu de travail. 72% des sondés se prononcent aussi en faveur d’une interdiction nationale des «thérapies de conversion».

Ces chiffres contredisent clairement l’affirmation souvent relayée par les médias et les responsables politiques selon laquelle la communauté LGBTQ serait trop exigeante et susciterait donc le rejet, a déclaré mercredi Pink Cross, qui a commandé l’étude. Le soutien de la société à l’égalité et à la protection des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer est largement ancré et transcende les clivages politiques.

Pour cette étude, 1010 personnes ont été interrogées entre le 2 et le 28 avril de cette année. Selon ses auteurs, l’étude est représentative de la population adulte en Suisse alémanique et romande.