La Poste poursuit la réduction de son réseau de filiales

Keystone-SDA

La Poste poursuit comme prévu la réduction de son réseau de filiales. Elle est toujours à la recherche de partenaires pour les 170 bureaux dont elle n'entend pas poursuivre l'exploitation elle-même. Plus d'une septantaine se trouvent en Suisse romande.

(Keystone-ATS) La Poste a commencé en juillet à contacter les cantons et les communes concernées par les adaptations de l’offre, a-t-elle indiqué mardi. Il n’est pas question de prendre des décisions sans consulter les services concernés.

C’est pourtant ce que lui reproche Syndicom. Dans un communiqué, le syndicat exige que La Poste maintienne le réseau actuel de 770 filiales et appelle tous les acteurs politiques à s’opposer activement aux plans de démantèlement. Un accès complet et sans barrière au service postal de base doit être maintenu, ajoute-t-il.

Pour le patron du géant jaune, Roberto Cirillo, le statu quo n’est toutefois pas une option. Et on ne peut pas attendre, a renchéri le responsable du réseau postal Thomas Baur. Selon lui, il n’y aura pas de suppressions d’emplois. Au contraire, la Poste cherchera à l’avenir de nouveaux employés pour rester innovante et se développer.

Le géant jaune entend à l’avenir maintenir 2000 sites à travers le pays, dont 600 en exploitation propre et 1400 filiales en partenariat.

Dans la foulée, La Poste a publié la liste des filiales « potentiellement concernées par la transformation ». Plus d’une septantaine sont situées en Suisse romande. On en compte 19 dans le canton de Vaud, 14 en Valais, 11 à Neuchâtel, 9 à Fribourg, 8 dans le Jura, 5 à Genève et 7 dans le Jura bernois et en ville de Bienne.