La Poste va supprimer soixante emplois à plein temps dans l’IT

Keystone-SDA

Le géant jaune va supprimer une soixantaine d'équivalents plein-temps dans le pays dans le secteur de l'informatique. Elle procède ainsi à une réorientation de ses activités dans ce secteur.

1 minute

(Keystone-ATS) Une procédure de consultation sera lancée à la mi-juin, a indiqué l’entreprise à Keystone-ATS, confirmant ainsi une information parue jeudi dans le quotidien romand le Temps.

«Nous ne supprimons aucun poste en Suisse pour les compenser à l’étranger. Le site au Portugal ne fera pas l’objet d’une extension pour le moment», ajoute le géant jaune.

L’entreprise confirme également l’ampleur du personnel touché, soit 60 postes, selon deux sources du Temps. Selon le journal, une vingtaine de changements de contrats de travail toujours pour des postes dans l’IT, sont aussi prévus.

La Poste indique que les données définitives seront transmises lorsque le processus sera achevé, «probablement à l’automne».