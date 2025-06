La Poya intégrée en partie à l’Etablissement de promotion foncière

Les députés fribourgeois ont voté vendredi un mandat interparti demandant de transférer la parcelle de la caserne de la Poya à l’Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF). Sur proposition du Conseil d'Etat, il n'est toutefois pas question d'un transfert immédiat de l'entier du périmètre.

(Keystone-ATS) Le fractionnement du mandat a été accepté par 60 voix contre 37 et 1 abstention. Selon le président de l’exécutif Jean-François Steiert, chargé des infrastructures, il s’agira ainsi de confier à l’ECPF, dans le cadre de ses compétences et sous réserve d’analyses additionnelles, le soin de pourvoir au développement de la part du site qui sera dédiée aux activités économiques.

Ces dernières feront suite aux démarches d’aménagement dans le cadre du plan d’aménagement local (PAL) de Fribourg et de ses outils liés. Les débats ont fait émerger une division droite-gauche quant à l’aménagement futur de la parcelle, le camp bourgeois, majoritaire, préférant pour l’essentiel privilégier l’implantation d’entreprises.

Mixité des activités

A gauche, le groupe Vert-e-s et alliés a voulu laisser une chance à l’approche participative lancée, avec une mixité d’activités, a relevé la députée verte Liliane Galley. Du côté du PS, Elias Moussa, aussi conseiller communal à Fribourg, s’est interrogé sur les modalités financières de la transaction et la question des logements.

Au-delà, les signataires ont relevé encore que les finances de l’Etat de Fribourg étaient « fortement dépendantes » des apports extérieurs, notamment la Confédération et la Banque nationale suisse (BNS). Pour accroître la capacité financière propre, un des leviers est d’accueillir plus d’entreprises sur le territoire cantonal.

Et ceci à des endroits stratégiques. A leurs yeux, la parcelle de la Poya, proche de St-Léonard et propriété du canton, paraît « parfaitement » adaptée à l’installation d’entreprises. Elle bénéfice d’une surface « généreuse » et est sise à la proximité directe des transports publics et de l’autoroute. « Un bijou », a dit le député centriste Christian Clément.

Question des logements

Le site, évalué à 92 millions, permet une « visibilité intéressante, la création d’emplois au centre-ville ou encore d’éventuelles synergies avec le site sportif », décrit le mandat. De plus, un nouveau quartier est prévu juste à côté, sur une partie de la colline du Torry, et pourvoira toute la zone avec un grand nombre de nouveaux logements.

Selon les mandataires, les logements ne devraient donc pas prendre place sur la parcelle concernée. Enfin, le transfert permettrait l’arrivée d’établissements nocturnes sur la parcelle sans qu’il y ait de conflits de voisinage direct. « Un pôle dynamique vivant en soirée et ouvert au public pourrait ainsi voir le jour ».