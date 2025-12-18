La préférence cantonale à l’embauche à l’Etat peut être améliorée

A Genève, la procédure de recrutement visant à privilégier les demandeurs d'emploi inscrits à l'office cantonal de l'emploi (OCE) pour des postes au sein de l'Etat fonctionne, mais présente des faiblesses. La Cour des comptes, qui s'est penchée sur ce dispositif basé sur la préférence cantonale, émet quatre recommandations pour l'améliorer.

(Keystone-ATS) «Globalement, la directive produit son effet», a indiqué jeudi devant la presse Sophie Forster Carbonnier, la magistrate en charge de cet audit de performance. Adoptée en 2011 pour faire face à un taux de chômage cantonal supérieur à la moyenne suisse, la directive concernée oblige l’administration à annoncer tout poste vacant à l’OCE dix jours avant sa publication à l’externe.

L’OCE assigne dans la foulée cinq candidats au maximum. Le service qui recrute a l’obligation de recevoir ces candidats assignés. Il doit aussi justifier sa décision s’il ne retient aucun des candidats assignés. A noter que cette procédure de recrutement visant à favoriser les demandeurs d’emploi locaux a été élargie en 2014 aux entités subventionnées.

Effet positif

Sur la base d’une analyse empirique, la Cour des comptes a calculé que ce processus d’assignation augmente les chances d’être recruté au sein de l’administration cantonale. Au total, 4,6% des candidats assignés sont engagés, contre 1,8% des demandeurs d’emplois qui postulent sans assignation. Le taux de recrutement de candidats assignés est donc 2,5 fois supérieur: l’effet est positif.

Dans le détail, en 2024, 1473 places vacantes ont été annoncées par les services recruteurs de l’Etat. Au total, 5737 candidatures assignées ont été déposées, débouchant sur 264 engagements. Dans le même temps, 31’250 candidatures de l’OCE sans assignation ont été déposées, découlant sur l’engagement de 563 personnes. Ainsi en 2024, 827 demandeurs d’emplois ont été engagés à l’Etat.

«Opération délicate»

Si l’effet de la directive est positif, la Cour des comptes a constaté que le taux de convocation des candidats assignés aux entretiens est très faible: il atteint seulement 20%. En cause, un niveau d’adéquation insuffisant entre les candidatures assignées avec le profil des postes au concours. «Le matching est une opération assez délicate», constate Mme Forster Carbonnier.

Ce taux de convocation très bas peut démotiver les candidats, selon la Cour des comptes. Mais il montre aussi que les entités recruteuses au sein de l’administration cantonale sont insatisfaites des dossiers qui leur sont assignés. Les recruteurs ne veulent pas procéder à des entretiens alibi, a relevé la Cour.

Autre problème souligné par les auditeurs, la directive ne tient pas compte des différentes réalités sectorielles du marché de l’emploi. Les assignations sont ainsi moins pertinentes dans les domaines où le manque de main-d’oeuvre est structurel. C’est notamment le cas pour le secteur de la santé.

Délai à revoir

La Cour des comptes a ainsi émis quatre recommandations, toutes acceptées par le Département de l’économie et de l’emploi ainsi que par l’OCE. Elle propose notamment de revoir les modalités d’application de la directive pour permettre à l’OCE d’être plus efficace. Il s’agit par exemple de revoir le délai de dix jours avant la publication des offres ou d’exclure de la procédure les professions où il y a une pénurie de main-d’oeuvre.