La présidente de France Télévisions dévoile de nouvelles économies

Keystone-SDA

La présidente de France Télévisions assure, dans un courrier adressé au Premier ministre et dévoilé par La Tribune dimanche, que le groupe audiovisuel public a adopté un budget pour 2026 intégrant des mesures d'économies demandées par le gouvernement.

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(Keystone-ATS) Dans cette lettre datée de vendredi, Delphine Ernotte Cunci détaille des économies de 2,3 millions d’euros sur les frais de mission et la division par deux des dépenses de taxi, à la suite de polémiques récentes sur ces frais.

«Je tiens à vous confirmer que le Conseil d’administration réuni ce jour (vendredi, NDLR) a adopté le budget rectificatif de France Télévisions pour 2026, qui intègre la baisse supplémentaire de 15 millions d’euros de la dotation publique intervenue en janvier», écrit-elle dans ce courrier dévoilé par le journal.

Elle précise que ce budget rectificatif «assurera le retour à l’équilibre dès 2026 en réduisant significativement les charges d’exploitation».

«Pour mener à bien cet effort inédit, s’élevant à 150 millions d’euros en un an, France Télévisions met en oeuvre des réformes structurantes visant à maîtriser ses charges», ajoute la dirigeante.

«Effort supplémentaire»

Dans un courrier du 23 janvier, également dévoilé par la Tribune dimanche, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait demandé au groupe un «effort supplémentaire par rapport à la dotation initialement prévue», précisant que «cette baisse supplémentaire est exceptionnelle».

M. Lecornu avait jugé «indispensable» que France Télévisions «fasse preuve d’une attention particulière dans la maîtrise de ses frais de fonctionnement, notamment sur les postes identifiés par la Cour des comptes».

Dans un rapport publié en septembre, la Cour des comptes avait appelé France Télévisions à engager «sans délai» des «réformes structurelles» afin de rétablir une situation financière qui s’est fortement dégradée ces dernières années. Les magistrats mettaient notamment en cause la progression des charges de personnel et de fonctionnement, alors que les capitaux propres du groupe se contractaient.

Mme Ernotte-Cunci indique, dans sa lettre, que la négociation d’un nouvel accord social «a démarré le 1er février pour une durée maximum de 27 mois». Le gouvernement a abandonné l’idée d’une réforme de l’audiovisuel public avant la présidentielle de 2027.