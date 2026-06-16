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La qualité de l’air continue de s’améliorer à Genève

Keystone-SDA

La qualité de l'air a continué de s'améliorer à Genève l'an dernier. Pour la première fois depuis 1998, année qui marque le début des mesures des particules fines, aucun dépassement de la valeur limite journalière n'a été dépassé.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans l’ensemble, les taux de polluants n’ont dépassé aucune des valeurs limites légales durant plus de 320 jours, a indiqué mardi le Département du territoire (DT) à l’occasion de la publication du rapport de la qualité de l’air 2025. Mais en raison du fort ensoleillement, le canton a connu un niveau d’ozone élevé pendant plus de quarante jours entre avril et septembre, avec un pic en août.

Hormis les poussées estivales récurrentes d’ozone, l’évolution de la qualité de l’air est favorable depuis une dizaine d’années à Genève, selon le DT. Pour la cinquième année de suite, les niveaux de dioxyde d’azote ont respecté les valeurs limites annuelles dans toutes les stations de mesures et aucun dépassement de la limite journalière n’a été relevé.

Le bilan est aussi positif pour les particules fines, malgré des épisodes défavorables comme des passages de nuages de sable du Sahara et de fumées issues de grands feux de forêt au Canada. Ces événements expliquent pourquoi les concentrations annuelles ne sont pas aussi basses que l’année précédente.

Pour le DT, «ce résultat réjouissant encourage à poursuivre les actions cantonales qui ciblent les émissions locales à la source.» Parmi ces actions volontaristes figure le dispositif Stick’AIR. Activé lors de pics d’ozone, comme celui d’août, il prévoit des paliers: réduction de la vitesse à 80 km/h sur l’autoroute, circulation différenciée et gratuité temporaire des transports publics.

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