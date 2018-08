Ce contenu a été publié le 29 août 2018 14:00 29. août 2018 - 14:00

La Suisse a vécu un été extrêmement sec et ensoleillé. Bilan: 44 jours de canicule et une température maximale de 36,2 degrés. Il faut remonter à 1921 pour avoir un été encore moins pluvieux. Comment la Suisse vit-elle avec cette nouvelle donne?

Si de nombreuses personnes ont profité des températures élevées de cet été 2018 qui touche gentiment à sa fin, d’autres en revanche sont bien contentes de retrouver une atmosphère un peu plus fraîche. Avec les trois mois de chaleur exceptionnelle qui viennent de s’écouler, la conscience du réchauffement climatique devient de plus en plus perceptible au sein de la population. swissinfo.ch s’est rendu dans les rues de Zurich pour demander aux passants ce que cette hausse des températures leur inspirait.

