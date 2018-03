Information confirmée par Dominique Warluzel, l'avocat de Victor-Emmanuel. Le fils du dernier roi d'Italie réside en fait au Portugal. Toutefois, le chef de la Maison de Savoie a entrepris des démarches «pour se faire domicilier à Saanen, dans le canton de Berne». Une commune à côté de Gstaad où Victor Emmanuel possède un chalet. Pourquoi ce mystère sur le lieu de résidence du fils du roi d'Italie Humbert II et de Marie José, reine d'Italie et princesse royale de Belgique? Dans l'esprit de beaucoup de personnes, les bords du lac Leman sont vraisemblablement plus prestigieux que les plages du Portugal. En revanche, les impôts sont peut-être moins douloureux à supporter du côté de Lisbonne ou de Porto qu'à Genève. Et selon la presse italienne, la fortune de la Maison de Savoie aurait fondu comme neige au soleil. Elle possèderait moins de 70 millions d'euros (moins de 100 millions de francs) selon le quotidien italien Corriere della Sera.

La résidence cachée de Victor-Emmanuel de Savoie 10. novembre 2002 - 13:38 Depuis plus d'un demi siècle Victor-Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie, est présenté comme résidant genevois. Il est pourtant inconnu à l'Office cantonal de la population de Genève. Le Chef de la Maison de Savoie, âgé de 65 ans, habite en fait au Portugal. Le 10 novembre 2002 aurait dû être un jour historique pour Victor-Emmanuel de Savoie (ou Di Savoia en italien). En effet, à partir d'aujourd'hui, le fils d'Humbert II est de nouveau autorisé à fouler le sol de la Péninsule. La Constitution italienne, adoptée le 22 juin 1947, indiquait que «l'entrée et le séjour sur le territoire italien sont interdits aux ex-rois de la Maison de Savoie, à leurs conjoints et à leurs descendants de sexe masculin». Le 11 juillet 2002, le Parlement italien a voté à une très large majorité le retour de la famille royale dans la Péninsule. Malheureusement, Victor-Emmanuel ne peut pas se déplacer. Blessé lors d'un rallye en Egypte (il aurait une vertèbre fracturée), il doit garder la chambre dans sa maison de Vésenaz, dans le canton de Genève. Une société immobilière nommée Piranha Depuis plus d'un demi-siècle, Victor-Emmanuel de Savoie est présenté comme résidant genevois. D'abord au château de Merlinge, dans la campagne genevoise, puis rue d'Hermance à Vésenaz. Cette propriété appartient en fait à la société immobilière Piranha, fondée en 1969. Pourtant, le nom du chef de la Famille de Savoie est inconnu à l'Office cantonal de la population. Cette administration recense bien les noms de Marina Ariane Jane, son épouse depuis 1962, et d'Emmanuel-Philibert, son fils, 30 ans, banquier, mais pas le sien. «Nous sommes absolument formels, Victor-Emmanuel de Savoie n'est pas résidant dans le canton. Il y séjourne vraisemblablement moins de six mois par an», commente-t-on à l'Office cantonal de la population de Genève. Bientôt résidant à Saanen Information confirmée par Dominique Warluzel, l'avocat de Victor-Emmanuel. Le fils du dernier roi d'Italie réside en fait au Portugal. Toutefois, le chef de la Maison de Savoie a entrepris des démarches «pour se faire domicilier à Saanen, dans le canton de Berne». Une commune à côté de Gstaad où Victor Emmanuel possède un chalet. Pourquoi ce mystère sur le lieu de résidence du fils du roi d'Italie Humbert II et de Marie José, reine d'Italie et princesse royale de Belgique? Dans l'esprit de beaucoup de personnes, les bords du lac Leman sont vraisemblablement plus prestigieux que les plages du Portugal. En revanche, les impôts sont peut-être moins douloureux à supporter du côté de Lisbonne ou de Porto qu'à Genève. Et selon la presse italienne, la fortune de la Maison de Savoie aurait fondu comme neige au soleil. Elle possèderait moins de 70 millions d'euros (moins de 100 millions de francs) selon le quotidien italien Corriere della Sera. Un mois d'immobilité Dominique Warluzel refuse de commenter l'état de la fortune de son client. «Il n'a aucune obligation de communiquer sur ce sujet. Victor-Emmanuel de Savoie ne compte pas jouer un rôle politique en Italie», commente-t-il. Et quand le chef de la Maison de Savoie pourra-t-il fouler enfin la terre de ses aïeux? swissinfo n'a pas pu le joindre directement. Mais à son domicile, route d'Hermance à Vésenaz, l'un de ses proches nous a assuré que Victor Emmanuel «était contraint à une immobilité complète pendant au moins un mois». swissinfo/Ian Hamel (avec Luigino Canal)