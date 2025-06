La réunion entre Européens et l’Iran à Genève a démarré

Keystone-SDA

La rencontre entre trois ministres européens des Affaires étrangères et leur homologue iranien Abbas Araghchi a démarré à Genève. "Une offre complète de négociation" va être proposée à Téhéran, selon le président français Emmanuel Macron.

(Keystone-ATS) Ce format entre la France de Jean-Noël Barrot, l’Allemagne de Johann Wadephul et les Britanniques de David Lammy est fréquent depuis plusieurs années à New York et Genève. Les dernières rencontres, à un niveau souvent inférieur, avaient eu lieu en novembre puis en janvier.

Mais cette réunion, alors que la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas est aussi à Genève, a été précipitée par la guerre entre Israël et l’Iran. Derrière le soutien américain à l’Etat hébreu, les Européens veulent des preuves du caractère civil du dispositif nucléaire iranien.

Et pour Téhéran, derrière les imprécations guerrières de l’ayatollah Ali Khamenei, il faut montrer qu’une porte reste ouverte pour un dialogue. Même si la République islamique veut répondre coup pour coup à l’offensive israélienne. Devant le Conseil des droits de l’homme, M. Araghchi a demandé à tous les Etats de s’opposer à la « grave injustice » du « crime d’agression » contre son pays.

L’ambassadeur israélien à l’ONU à Genève Daniel Meron a demandé aux Européens « une position ferme » contre le programme nucléaire iranien. Il souhaite un retour en arrière sur l’enrichissement d’uranium, le démantèlement des stocks de missiles balistiques iraniens et un terme à la menace iranienne dans la région.