La Rega délivre une femme suspendue à la via ferrata du Moléson

Keystone-SDA

Une femme s'est retrouvée suspendue par un pied après avoir chuté samedi sur la via ferrata du Moléson (FR). Elle a pu être secourue par la Rega et le Secours alpin qui l'ont délivrée de sa fâcheuse posture.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Deux femmes effectuaient une via ferrata au Moléson lorsque l’une a chuté. Si son dispositif de sécurité a retenu la chute, son baudrier s’est détaché au niveau de la hanche et d’une jambe. Il a glissé le long de l’autre jambe avant de se bloquer, retenant la grimpeuse la tête en bas. Suspendue dans le vide au-dessus d’une falaise, elle ne pouvait pas s’extraire seule.

Alerté, l’équipage de la Rega a effectué un vol de reconnaissance et constaté que la grimpeuse se trouvait dans une situation extrêmement précaire. Pour éviter de la déséquilibrer en raison du souffle de l’hélicoptère, il a décidé de déposer un premier sauveteur à une trentaine de mètres de la grimpeuse.

Le sauveteur a dû grimper la via ferrata pour la rejoindre depuis le haut, avant de la sécuriser. La victime a ensuite été hélitreuillée avec lui vers une place d’atterrissage où elle a été prise en charge par le médecin d’urgence.

