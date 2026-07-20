La Rega romande sollicitée pour des missions complexes en montagne

Keystone-SDA

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Les équipages romands de la Rega ont dû intervenir plusieurs fois en montagne ces derniers jours pour des missions complexes. L'équipage genevois a été mobilisé pour secourir un parapentiste suspendu dans un arbre près d'Annemasse (F), tandis que ceux de Sion et Lausanne ont dû procéder à une évacuation aux Rochers-de-Naye (VD).

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(Keystone-ATS) Dans un communiqué diffusé lundi, la Rega raconte que le parapentiste s’est retrouvé, dimanche après-midi, suspendu à une dizaine de mètres de hauteur. Dans l’impossibilité de redescendre seul, il a alerté les secours.

«Pour éviter que le souffle des pales de l’hélicoptère ne déséquilibre la voile et ne fasse chuter le pilote, les sauveteurs ont été déposés à distance. Après avoir rejoint le pilote à pied, ils ont mis en place un système de cordes lui permettant de descendre de l’arbre en toute sécurité», rapporte la Rega.

La mission a aussi nécessité une coordination avec les hélicoptères du Tour de France, dont le tracé passait à proximité de la zone d’accident.

Via ferrata

Vendredi dernier, l’équipage lausannois, soutenu par deux sauveteurs du Secours Alpin Suisse ainsi que par l’équipage sédunois de la Rega, a secouru une personne blessée sur la via ferrata des Rochers-de-Naye. Dans l’impossibilité d’hélitreuiller directement le patient, l’hélicoptère sédunois est venu en renfort pour déposer un sauveteur supplémentaire et une corde de 100 mètres au sommet de la via ferrata.

Les secouristes ont dû descendre la victime d’une soixantaine de mètres vers une zone propice à l’hélitreuillage. Le blessé a ensuite été évacué par les airs.