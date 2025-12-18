La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Rega va déménager son siège de Zurich à Kägiswil (OW)

Keystone-SDA

La Rega va transférer son siège de l'aéroport de Zurich à l'aérodrome de Kägiswil, dans le canton d'Obwald. L'entreprise annonce jeudi avoir déposé une demande de permis de construire auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Rega doit abandonner son emplacement actuel à l’aéroport de Zurich d’ici 2030, indique-t-elle dans un communiqué. Le nouveau site en Suisse centrale lui offrira les conditions nécessaires, notamment d’un point de vue opérationnel, pour répondre à ses besoins à long terme.

Un ancien aéroport militaire se situe à Kägiswil. Pour que la Rega puisse y construire son nouveau siège, cette place d’aviation doit d’abord être transformée en héliport civil.

