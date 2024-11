La reine Camilla reprend ses engagements avec un programme allégé

Keystone-SDA

La reine Camilla, l'épouse de Charles III, qui avait annulé des engagements la semaine dernière en raison d'une infection pulmonaire, reprend mardi ses activités mais avec un programme allégé, a indiqué une source royale.

(Keystone-ATS) Camilla, âgée de 77 ans et couronnée en mai 2023, doit assister dans l’après-midi à une réception avec les finalistes du prestigieux prix littéraire Booker Prize. Mais cette fervente lectrice y sera présente pour une durée plus courte que prévu initialement.

Il s’agira de la première sortie publique de Camilla depuis son retour d’Australie et des îles Samoa il y a deux semaines et demie, où elle s’était rendue avec Charles III.

Mercredi après-midi, elle participera à un événement en hommage à l’industrie de la télévision et du cinéma, mais là encore, elle ne restera pas pendant toute la cérémonie.

Camilla a renoncé à assister à l’avant-première de Gladiator II à Leicester Square, où il était prévu qu’elle rencontre notamment l’acteur Paul Mescal et le réalisateur Ridley Scott. Camilla n’a pas non plus participé le week-end dernier aux commémorations militaires prévues à Londres.

La princesse Kate, épouse du prince William, était pour sa part présente aux commémorations. Elle avait annoncé en septembre la fin de sa chimiothérapie, ouvrant la voie à une reprise progressive de ses engagements publics.