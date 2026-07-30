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La relève des pompiers romands est attendue dimanche en Gironde

Keystone-SDA

La relève des pompiers romands engagés depuis le 26 juillet dans la lutte contre les incendies en Gironde est prévue dimanche dans la matinée. Ce deuxième détachement compte 33 personnes, dont 21 Genevois, neuf Vaudois, deux Neuchâtelois et un Français de Haute-Savoie.

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1 minute

(Keystone-ATS) Au vu de la situation sur place et du nombre de foyers résiduels qu’il reste encore à traiter, la demande de prolonger cette opération extérieure de soutien a été validée, indique jeudi le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) dans un communiqué. Parmi les 33 pompiers engagés, figurent vingt professionnels, douze volontaires et un ambulancier.

Ils partiront de Genève samedi en fin de journée avec une arrivée à Pessac le lendemain matin. Un car de la police genevoise a été mis à disposition pour assurer le transport de la troupe. Il assurera le retour en Suisse du premier contingent qui comptait 34 personnes. Les engins déjà sur place resteront disponibles pour la suite des missions.

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