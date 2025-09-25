La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La renonciation de Jean-Marie Lovey acceptée par le Vatican

Keystone-SDA

Le Vatican a accepté la renonciation de l'évêque du diocèse de Sion Mgr Jean-Marie Lovey, présentée le 2 août dernier. Le diocèse "invite à prier pour la désignation de son successeur."

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le Saint-Père a accepté cette renonciation, tout en demandant à Mgr Lovey de rester en poste, dans son statut et son ministère actuel d’évêque de Sion, jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur», écrit le diocèse dans un communiqué jeudi.

Jean-Marie Lovey avait adressé sa lettre de renonciation au pape le jour de son 75e anniversaire, comme le prévoit le droit canon. Il s’agit donc d’une remise de mandat, et non d’une démission.

Entré chez les chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard en 1971, Mgr Lovey avait été ordonné prêtre en 1977. Le natif d’Orsières avait été nommé évêque de Sion en juillet 2014 par le pape François et avait succédé à Norbert Brunner.

Les années passées à la tête du diocèse ont été marquées par les affaires d’abus sexuels au sein de l’Eglise catholique.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision