La reprise des hostilités au Moyen-Orient fragilise les Bourses

Keystone-SDA

Partager

La Bourse suisse connaissait un sérieux accès de faiblesse mercredi en fin de matinée. Dans un contexte peu animé, les tensions au Moyen-Orient retiennent toute l'attention des investisseurs.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les Etats-Unis ont lancé mardi une série de frappes contre l’Iran et rétabli leurs sanctions économiques sur le pétrole iranien, affirmant répondre ainsi aux tirs sur des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz. Les deux camps s’accusent de violer leur protocole d’accord.

Depuis Ankara, Donald Trump a déclaré le cessez-le-feu «terminé».

Les cours du pétrole ont bondi en milieu de matinée après les déclarations du président américain. A 11h15, le baril de Brent de la mer du Nord s’envolait de 6,1% à 78,69 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) de 6,3% à 74,90 dollars. Côté gaz, le TTF néerlandais s’appréciait de 4,8% à 49,08 euros par mégawattheure.

Un seul survivant

Vers 11h15, le SMI reculait de 1,66% à 14’122,09 points, le SLI de 1,72% à 2261,11 points et le SPI de 1,60% à 19’879,86 points. Sur les trente valeurs vedettes, une seule se maintenait à flot, Kühne+Nagel. Le spécialiste schwytzois des transports et de la logistique a inauguré avec le groupe Mondadori un centre de distribution de 40’000 mètres carrés en Italie.

La pire chute revenait à Sika (-4,8%), sans indication particulière.

Pour les poids lourds, Nestlé perdait 0,7%, Novartis 1,0%, UBS 1,5% et le bon Roche 1,7%.

Les places européennes reculaient également. Paris cédait 2,17%, Londres 1,49%, Francfort 2,40% et Milan 1,77%.