La route cantonale en direction de la Grande-Dixence sera réouverte

Keystone-SDA

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En Valais, l'accès au barrage de la Grande-Dixence sera réouvert à la circulation vendredi dès 17h00. Une lave torrentielle avait coupé la route cantonale lundi soir. D'importants travaux ont été nécessaires pour déblayer une quantité d’environ 10'000 mètres cubes de matériaux.

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(Keystone-ATS) En raison d’une importance coulée survenue à la Combe de Bajin, la route cantonale avait été fermée jusqu’à nouvel avis après Leteygeon, en direction de la Grande-Dixence. C’est la commune d’Hérémence qui a annoncé la réouverture dans un communiqué à la mi-journée.

Lundi soir, 18 personnes bloquées derrière la coulée ont eu la possibilité de bénéficier d’un pont aérien vers 21h15 pour quitter la zone.