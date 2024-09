La RSI doit économiser cinq millions de francs en 2025

(Keystone-ATS) La radio et télévision de la Suisse italienne (RSI) supprime 15 postes à plein temps dans le cadre de mesures d’économie. L’entreprise de service public a annoncé mardi devoir économiser cinq millions de francs l’an prochain et plus de dix millions en 2026.

Parmi les 15 postes à plein temps supprimés, dix devraient être compensés par des fluctuations naturelles et des départs à la retraite anticipés, a précisé la RSI dans un communiqué. En tout, un maximum de cinq personnes devraient être licenciées.

Les coupes concernent tous les secteurs de la RSI, a encore indiqué l’entreprise de service public rattachée au groupe SSR. Les départements touchés seront « informés dès que possible », poursuit le communiqué.